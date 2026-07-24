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Wildberries перестроит логистическую сеть после атак БПЛА

Wildberries перестроит логистическую сеть после атак БПЛА

Логистическая сеть компании Wildberries будет серьезно перестроена после атак украинских БПЛА, будет задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, заявила руководитель RWB и основатель Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram канале.

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