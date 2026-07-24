Wildberries перестроит логистическую сеть после атак БПЛА

Логистическая сеть компании Wildberries будет серьезно перестроена после атак украинских БПЛА, будет задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, заявила руководитель RWB и основатель Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram канале.
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