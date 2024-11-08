В Химках девушка сожгла пять мусорных контейнеров и 2 машины ради мести полиции

Avia.pro - СМИ Химки, 06.11.2024 — вечер, который превратился в театр абсурда, когда 33-летняя Лилия (имя изменено) решила не оставаться в стороне от проблем общества и добавила сотрудникам полиции работы… не поверите, поджогом.