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В Химках девушка сожгла пять мусорных контейнеров и 2 машины ради мести полиции

В Химках девушка сожгла пять мусорных контейнеров и 2 машины ради мести полиции

Avia.pro - СМИ Химки, 06.11.2024 — вечер, который превратился в театр абсурда, когда 33-летняя Лилия (имя изменено) решила не оставаться в стороне от проблем общества и добавила сотрудникам полиции работы… не поверите, поджогом.

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