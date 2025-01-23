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Рязанские новости

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Рязанская налоговая решила не требовать задолженность от Заборьевского поселения

Рязанская налоговая решила не требовать задолженность от Заборьевского поселения

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение по иску Управления ФНС России по Рязанской области к администрации муниципального образования - Заборьевское сельское поселение Рязанского муниципального районаАрбитражный суд Рязанской области вынес решение по иску Управления ФНС России по Рязанской области к администрации муниципального образования - Заборьевское сельское поселение Рязанского муниципального района.

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