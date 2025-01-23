Рязанская налоговая решила не требовать задолженность от Заборьевского поселения

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение по иску Управления ФНС России по Рязанской области к администрации муниципального образования - Заборьевское сельское поселение Рязанского муниципального районаАрбитражный суд Рязанской области вынес решение по иску Управления ФНС России по Рязанской области к администрации муниципального образования - Заборьевское сельское поселение Рязанского муниципального района.