Рязанская налоговая решила не требовать задолженность от Заборьевского поселения

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение по иску Управления ФНС России по Рязанской области к администрации муниципального образования - Заборьевское сельское поселение Рязанского муниципального районаАрбитражный суд Рязанской области вынес решение по иску Управления ФНС России по Рязанской области к администрации муниципального образования - Заборьевское сельское поселение Рязанского муниципального района.
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