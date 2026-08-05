БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Семейство боеприпасов Firefly для украинских БПЛА

Семейство боеприпасов Firefly для украинских БПЛА

Бомба семейства Firefly на БПЛА. Фото Armyrecognition.com Украина продолжает наращивать боевую эффективность своей беспилотной авиации.

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