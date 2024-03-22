Что такое налоговый вычет на долгосрочные сбережения и кто его сможет оформить?

Закон будет способствовать формированию благоприятных налоговых условий для долгосрочных сбережений и притоку инвестиций на финансовый рынок Россияне, у которых есть долгосрочные сбережения, смогут оформить на них налоговый вычет.
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