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Соловьев накинулся на Харламова за подозрительную песенку

Соловьев накинулся на Харламова за подозрительную песенку

В такое непростое для нашей страны время особую важность приобретает деятельность публичных лиц. Известный телеведущий, который позиционирует себя одним из самых рьяных патриотов России Владимир Соловьев внимательно следит за поведением коллег по голубому экрану.

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