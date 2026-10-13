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China’s $3 Billion Qatar LNG Deal Raises an Awkward Question

Qatar’s highly sensitive geographical positioning -- between a western land border with Saudi Arabia and a northeastern maritime border with Iran -- has necessitated it treading a delicate diplomatic path between regional superpowers and their global superpower backers since it gained independence from being a British protectorate in 1971.

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