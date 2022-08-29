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Киев устроит только вступление в НАТО, заявила вице-премьер Украины

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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