Следствие отрабатывает версию теракта после стрельбы в Мюнхене. Этот инцидент произошел в годовщину убийства палестинскими террористами 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в том де городе в 1972 году, сообщает The Times of Israel.
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