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Волков – о конфликте с Павловичем: «Если он на меня нападет, я вызову полицию»

«Обычно я так не отвечаю на вопросы, но в этот раз задам встречный вопрос: «А ты сам как думаешь?» [Видимо, нет] По-моему, это был некрасивый поступок.

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