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В Госдуме предложили позволить использование маткапитала для аренды жилья

В Госдуме предложили позволить использование маткапитала для аренды жилья

В среду вечером представители парламентской фракции «Новые люди» в Государственной Думе Российской Федерации выступили с инициативой, предполагающей расширение перечня допустимых направлений расходования средств материнского капитала.

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