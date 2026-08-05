В Госдуме предложили позволить использование маткапитала для аренды жилья

В среду вечером представители парламентской фракции «Новые люди» в Государственной Думе Российской Федерации выступили с инициативой, предполагающей расширение перечня допустимых направлений расходования средств материнского капитала.
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