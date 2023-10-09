Многие западные компании продолжают работать на российском фармацевтическом рынке

Международные фармацевтические компании в очередной раз продемонстрировали приверженность российскому рынку и крайне ответственное отношение к своим обязательствам по бесперебойному обеспечению пациентов инновационными препаратами.
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