Эмили Ратаковски опубликовала в соцсетях серию новых фото. На некоторых из них 35-летняя модель позирует с подругами Ириной Шейк, Charli XCX и Чаппелл Рон, на других запечатлена со своим возлюбленным, 45-летним французским режиссёром Роменом Гаврасом, или делает селфи в зеркале в чёрном купальнике с глубоким вырезом.