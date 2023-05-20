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Американский миллиардер Илон Маск назвал газету The Washington Post «рупором пропаганды»

Американский миллиардер Илон Маск назвал газету The Washington Post «рупором пропаганды»

Американский предприниматель Илон Маск считает, что газета The Washington Post превратилась из объективно критикующего позицию американских властей издания в «пропагандистский рупор» Белого дома.

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