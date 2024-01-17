Руководитель французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню оказался вынужден согласиться с тем, что проводившееся войсками ВСУ наступление не привело к достижению целей, которые ставил перед ним киевский режим.
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