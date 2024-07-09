Новым министром здравоохранения Крыма стал экс-главврач из Воронежской области

На должность министра здравоохранения РК назначен Алексей Натаров. Фото: пресс-служба Главы РК«Алексей Алексеевич имеет соответствующий опыт в организации работы здравоохранения, обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами, чтобы сделать медицину в Крыму лучше, конечно, при поддержке крымских специалистов», — прокомментировал Глава РК Сергей Аксёнов.