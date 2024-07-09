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Крымское информационное агентство

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Новым министром здравоохранения Крыма стал экс-главврач из Воронежской области

Новым министром здравоохранения Крыма стал экс-главврач из Воронежской области

На должность министра здравоохранения РК назначен Алексей Натаров. Фото: пресс-служба Главы РК«Алексей Алексеевич имеет соответствующий опыт в организации работы здравоохранения, обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами, чтобы сделать медицину в Крыму лучше, конечно, при поддержке крымских специалистов», — прокомментировал Глава РК Сергей Аксёнов.

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