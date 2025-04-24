Активисты Штаба общественной поддержки «Единой России» в Казани сдали плазму крови

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Сотрудники и активисты Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане приняли участие в донорской акции, организованной Казанским филиалом центра «Росплазма» ФМБА России и платформой DonorSearch.
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