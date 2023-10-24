Школьникам на больничном не рекомендовали задавать домашние задания

Выполнение всех домашних заданий у первоклашек не должно занимать более часа, во 2—3-х классах — более 1,5 часа, в 4—5-х классах — более двух часов, в 6—8-х классах — более 2,5 часа, а в 9—11-х классах — более 3,5 часа.