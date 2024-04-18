Более 1,6 тысячи жителей Тюменской области покинули зону возможного подтопления

1609 жителей Тюменской области выехали из населённых пунктов, подверженных угрозе подтопления. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 193 человека направились в пункты временного размещения.
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