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Более 1,6 тысячи жителей Тюменской области покинули зону возможного подтопления

Более 1,6 тысячи жителей Тюменской области покинули зону возможного подтопления

1609 жителей Тюменской области выехали из населённых пунктов, подверженных угрозе подтопления. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 193 человека направились в пункты временного размещения.

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