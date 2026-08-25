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Аргументы и Факты

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Гутерриш раскрыл главную проблему на посту генсека ООН

Гутерриш раскрыл главную проблему на посту генсека ООН

Антониу Гутерриш назвал отношения с США и сокращение Вашингтоном финансирования ряда операций и учреждений ООН самой главной проблемой, с которой он столкнулся в ходе работы на посту генерального секретаря организации.

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