Предприниматели Свердловской области привлекли более 5,8 млрд рублей льготных кредитов и гарантий

В Свердловской области за первые шесть месяцев текущего года предприятиям малого и среднего бизнеса удалось привлечь более 5,8 млрд рублей в виде льготных кредитов и гарантийной поддержки от Регионального фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).