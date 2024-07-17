Предприниматели Свердловской области привлекли более 5,8 млрд рублей льготных кредитов и гарантий

В Свердловской области за первые шесть месяцев текущего года предприятиям малого и среднего бизнеса удалось привлечь более 5,8 млрд рублей в виде льготных кредитов и гарантийной поддержки от Регионального фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).
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