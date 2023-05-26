smi.today

4 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Да, позиция нашей власти просто подлая! И сами не защищают своих граждан, и самостоятельно гражданам защищаться не дают.МК: Российским от...
  • Владимир Петросов
    И как же теперь без него? Забуксует форум.Президент Бразили...
  • Александр Николаевич
    КОНЕЧНО!!! эти мрази ПРИЧАСТНЫ ко всему что сегодня творят в мире всякие англососки и пиндосски!!! 🤠😈👾👿💀☠️👾👽!Германия нашла до...

Президент Республики Сербской Додик исключил намерение поставлять оружие Киеву

Президент Республики Сербской Додик исключил намерение поставлять оружие Киеву

Лидер Республики Сербской Милорад Додик обратил внимание на тот факт, что представляемое им государство не имеет планов по отправке любых типов вооружения киевскому режиму.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх