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Посольство РФ в Непале: восемь россиян могли находиться в зоне бедствия

Посольство РФ в Непале: восемь россиян могли находиться в зоне бедствия

Последствия наводнения в Девигхате, Непал, 27 августа 2026 года © Niranjan Shrestha/AP 13 россиян ищут в Непале и Китае после разрушительного наводнения, которое произошло на границе двух стран 26 августа.

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