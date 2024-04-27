Ura.ru: группа мужчин попыталась захватить Уральский центр аттестации

бл.... дожились. Вон как "братья" решают вопросы в чужой стране, а мы всё сопли жуём по головке их гладим. Вы нас любите , мы хорошие (Русские), не бейте нас.

ВЛ

Владимир Лосев

Поголовно проверить всех "незаменимых" на право пребывания в России, с аннулированием паспортов тем, кому уже успели выдать. Законодательно признать необходимым, что любое нарушение должно вести к лишению гражданства и высылке без права въезда в Россию. Лишить права работы в высокомаржинальных областях - в торговле, в транспорте, и др. Использовать опыт саудитов, ОАЭ и др. ближневосточных стран, где работодатель привозит на время договора рабочих, полностью за них отвечает и увозит из страны после окончания контракта. И никаких семей, дедушек, бабушек, детей, (и весь аул, как у нас).