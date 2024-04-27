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Ura.ru: группа мужчин попыталась захватить Уральский центр аттестации

Ura.ru: группа мужчин попыталась захватить Уральский центр аттестации

Неизвестные пытались вломиться в Уральский центр аттестации, который находится на улице Основинская, 7 в Екатеринбурге.

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Комментарии
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Игорь Морозов
бл.... дожились.  Вон как &quot;братья&quot; решают вопросы в чужой стране, а мы всё сопли жуём по головке их гладим. Вы нас любите , мы хорошие (Русские), не бейте нас.
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15 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Поголовно проверить всех &quot;незаменимых&quot; на право пребывания в России, с аннулированием паспортов тем, кому уже успели выдать. Законодательно признать необходимым, что любое нарушение должно вести к лишению гражданства и высылке без права въезда в Россию. Лишить права работы в высокомаржинальных областях - в торговле, в транспорте, и др. Использовать опыт саудитов, ОАЭ и др. ближневосточных стран, где работодатель привозит на время договора рабочих, полностью за них отвечает и увозит из страны после окончания контракта. И никаких семей, дедушек, бабушек, детей, (и весь аул, как у нас).
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14 час.

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