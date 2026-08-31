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Смоленская Газета

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В преддверии Дня знаний Госкомпания «Автодор» напомнила родителям о правилах безопасности на дорогах

В преддверии Дня знаний Госкомпания «Автодор» напомнила родителям о правилах безопасности на дорогах

В преддверии нового учебного года государственная компания «Автодор» рекомендует родителям напомнить детям о правилах безопасности дорожного движения, а водителям – быть особенно внимательными на дорогах: Уважаемые водители! В начале нового учебного года призываем вас усилить бдительность во время поездок.

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