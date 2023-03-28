Дандыкин про наступление ВСУ: им могут помочь только шапки-невидимки

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на данный момент украинская армия ежедневно теряет по батальону солдат, а все разговоры о готовящемся нападении — популистская риторика Владимира Зеленского и Генерального штаба Вооруженных сил.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на данный момент украинская армия ежедневно теряет по батальону солдат, а все разговоры о готовящемся нападении — популистская риторика Владимира Зеленского и Генерального штаба Вооруженных сил.
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