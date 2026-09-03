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Мировое обозрение

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На следующей неделе Центробанк примет знаковое решение по ключевой ставке. Какой прогноз дают экономисты

На следующей неделе Центробанк примет знаковое решение по ключевой ставке. Какой прогноз дают экономисты

В пятницу, 11 сентября, Банк России объявит решение по ключевой ставке, и это будет отнюдь не формальность.

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