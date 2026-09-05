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Газета.ру

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ЦСКА с иронией оценил победу над "Зенитом", упомянув историю с концертом Уэста

ЦСКА с иронией оценил победу над "Зенитом", упомянув историю с концертом Уэста

Московский ЦСКА в своем Telegram-канале иронично обыграл победу над петербургским «Зенитом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сделав отсылку на историю с концертом Канье Уэста на «Газпром Арене».

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