ЦСКА с иронией оценил победу над "Зенитом", упомянув историю с концертом Уэста

Московский ЦСКА в своем Telegram-канале иронично обыграл победу над петербургским «Зенитом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сделав отсылку на историю с концертом Канье Уэста на «Газпром Арене».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Коммерсантъ": ср...
- Rating Group: Зал...
- В Калужской облас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым