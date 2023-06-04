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В офисе Зеленского заявили о нехватке вооружения для «контрнаступа»

В офисе Зеленского заявили о нехватке вооружения для «контрнаступа»

В офисе Зеленского заявили о нехватке вооружения для «контрнаступа» Владислав ВислИгорь Жовква, замглавы офиса Владимира Зеленского, заявил о недостатке оружия у Украины для проведения контрнаступления.

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