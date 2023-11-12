Вкус салата «Мужские слезы» зависит от моркови по-корейски. Выбирайте лучшую, и вы забудете про “Оливье”.

Говорят, что мужчины, когда пробуют этот салат, плачут. Нет, не от ужаса, а от восторга и радости! Потому что это потрясающе вкусный, сытный, насыщенный и сочный салат, настоящая палочка-выручалочка для тех, кому надо быстро поесть и зарядиться мощным импульсом энергии.
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