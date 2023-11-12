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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Вкус салата «Мужские слезы» зависит от моркови по-корейски. Выбирайте лучшую, и вы забудете про “Оливье”.

Говорят, что мужчины, когда пробуют этот салат, плачут. Нет, не от ужаса, а от восторга и радости! Потому что это потрясающе вкусный, сытный, насыщенный и сочный салат, настоящая палочка-выручалочка для тех, кому надо быстро поесть и зарядиться мощным импульсом энергии.

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