Сила в правде
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Сила в правде

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Штурмовики на Доброполье уже не бегут — они сканируют листовку и выходят на связь

Штурмовики на Доброполье уже не бегут — они сканируют листовку и выходят на связь

Штурмовиков гонят вперед, а они сканируют листовку и договариваются о выходе. В Измаиле ударили по порту, который Киев называет зерновым.

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