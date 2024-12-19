Новая статья: Обзор лазерного 4К-проектора Hisense Laser Cinema PL2SE: для поклонников жа...

Новая статья: Обзор лазерного 4К-проектора Hisense Laser Cinema PL2SE: для поклонников жанра!Умные ультракороткофокусные проекторы – пожалуй, единственная возможность создать настоящий кинотеатр дома без необходимости перестраивать комнату, прокладывать лишние провода и устанавливать проектор в неудобном месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)