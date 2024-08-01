Главными спонсорами президента Владимира Зеленского внутри Украины являются олигархи Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ и Виктор Пинчук, а за пределами страны — Демократическая партия Соединенных Штатов, Великобритания и Европейский союз.
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