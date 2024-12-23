В Якутии нашли тушу мамонтенка отличной сохранности возрастом 50 тысяч лет

Заведующий музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов сообщил, что в Якутии обнаружили тушу мамонтенка, которая очень хорошо сохранилась, ее возраст оценивается в примерно 50 тысяч лет, пишет агентство РИА Новости.