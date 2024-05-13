США продлили "смягчение санкций" в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы Несмотря на все прогнозы, Госдеп не стал запрещать для американских корпораций вести нефтяные проекты в Венесуэле.
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США продлили "смягчение санкций" в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы Несмотря на все прогнозы, Госдеп не стал запрещать для американских корпораций вести нефтяные проекты в Венесуэле.
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