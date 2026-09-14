Овечкин провёл первую тренировку с «Вашингтон Кэпиталз» в США

Александр Овечкин возобновил тренировки с «Вашингтон Кэпиталз» после возвращения в США. Русский хоккеист приготовился к старту нового сезона НХЛ в ночь на 30 сентября, стремясь побить рекорд Уэйна Гретцки в общей статистике шайб.
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