Овечкин провёл первую тренировку с «Вашингтон Кэпиталз» в США

Александр Овечкин возобновил тренировки с «Вашингтон Кэпиталз» после возвращения в США. Русский хоккеист приготовился к старту нового сезона НХЛ в ночь на 30 сентября, стремясь побить рекорд Уэйна Гретцки в общей статистике шайб.