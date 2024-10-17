На трассе М-11 «Нева» появилась музыкальная разметка

Трасса «Москва-Петербург» сегодня стала первой музыкальной автомобильной дорогой в стране. На нее нанесли специальную разметку, чтобы предупреждать водителя о том, что он слишком близко к обочине или же начинают засыпать.
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