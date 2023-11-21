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Скотт Перри: «Зак Лавин сыграл 4 матча плей-офф за 9 лет»

Бывший генеральный менеджер «Нью-Йорка» Скотт Перри усомнился в том, что защитник «Чикаго» Зак Лавин достоин тех денег, которые он получает.

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