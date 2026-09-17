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stroim21

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Как подготовить бассейн к зиме: слив воды, консервация оборудования и защита чаши от мороза

Как подготовить бассейн к зиме: слив воды, консервация оборудования и защита чаши от мороза

Каждый год с приближением первых заморозков я вспоминаю одну и ту же истину: бассейн — это не только летнее удовольствие, но и серьёзная ответственность.

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