К 2025 году мощность Тамбовской ТЭЦ увеличится на 20 МВт

К 2025 году мощность Тамбовской ТЭЦ увеличится на 20 мегаватт. Достигнуть этого удастся благодаря замене старой турбины ТГ-8 на новый агрегат в рамках реализации государственной комплексной программы модернизации генерирующего оборудования (КОММОД).