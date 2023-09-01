Новости Тамбова

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    а воевать не хотятВ первый день осе...
  • Елена Хараничева
    Парковка для машин учеников?😀Возле новой школы...
  • Зоя Копань
    Наши самые востребованные "специалисты", при деле, а зачем им метлой махать и на стройке корячится, когда можно по бы...В Тамбове иностра...

К 2025 году мощность Тамбовской ТЭЦ увеличится на 20 МВт

К 2025 году мощность Тамбовской ТЭЦ увеличится на 20 МВт

К 2025 году мощность Тамбовской ТЭЦ увеличится на 20 мегаватт. Достигнуть этого удастся благодаря замене старой турбины ТГ-8 на новый агрегат в рамках реализации государственной комплексной программы модернизации генерирующего оборудования (КОММОД).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх