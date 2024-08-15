Не подверженные воздействию РЭБ: FРV-дроны с управлением и питанием по оптоволокну и проводам

Противостояние FPV и РЭБ Сложно переоценить влияние, которое оказывают FPV-дроны на поле боя. Несмотря на то, что ряд военных специалистов считает, что в ближайшее время значение FРV-дронов уменьшится, никаких серьёзных предпосылок для этого нет, можно предположить, что мы находимся только в начале пути развития этого типа вооружений.