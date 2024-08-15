БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не подверженные воздействию РЭБ: FРV-дроны с управлением и питанием по оптоволокну и проводам

Не подверженные воздействию РЭБ: FРV-дроны с управлением и питанием по оптоволокну и проводам

Противостояние FPV и РЭБ Сложно переоценить влияние, которое оказывают FPV-дроны на поле боя. Несмотря на то, что ряд военных специалистов считает, что в ближайшее время значение FРV-дронов уменьшится, никаких серьёзных предпосылок для этого нет, можно предположить, что мы находимся только в начале пути развития этого типа вооружений.

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Комментарии
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Valery Budarin
Представляю небо, леса, поля затянутые паутиной таких нитей... после падения дронов 🤔 вспомнился квадратно-гнездовой метод посева кукурузы...
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