Не подверженные воздействию РЭБ: FРV-дроны с управлением и питанием по оптоволокну и проводам

Противостояние FPV и РЭБ Сложно переоценить влияние, которое оказывают FPV-дроны на поле боя. Несмотря на то, что ряд военных специалистов считает, что в ближайшее время значение FРV-дронов уменьшится, никаких серьёзных предпосылок для этого нет, можно предположить, что мы находимся только в начале пути развития этого типа вооружений.
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