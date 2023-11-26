В Бобруйском районе открыли памятник картошке.

В агрогородке Большие Бортники Бобруйского района открыли памятник картошке. Новый арт-объект в виде лукошка с картофелем в бронзе появился на территории СПК ´Гигант´, которое занимается выращиваем овоща.
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