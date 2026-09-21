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Сенатор Мурог объяснил порядок посещения уроков родителями

Сенатор Мурог объяснил порядок посещения уроков родителями

Родитель может присутствовать на школьном уроке после согласования с администрацией и учителем. При отказе решение разрешено обжаловать, сообщил сенатор Игорь Мурог, пишет RT .

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