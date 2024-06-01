F-16 сбить проще, чем МиГ-29 — С-300 не даст соврать

Константин Ольшанский 31 мая 2024 г., 12:57 Американским истребителям разрешили бить по территории России, но гореть они будут в украинском небе Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил, что разрешает ВСУ использовать поставляемые датские F-16 для поражения военных целей на территории России.