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Русский Днепропетровск

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F-16 сбить проще, чем МиГ-29 — С-300 не даст соврать

Константин Ольшанский 31 мая 2024 г., 12:57   Американским истребителям разрешили бить по территории России, но гореть они будут в украинском небе Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил, что разрешает ВСУ использовать поставляемые датские F-16 для поражения военных целей на территории России.

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