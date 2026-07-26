Иностранные туристы погибли на Эльбрусе: что известно

"112" На Эльбрусе 26 июля пытаются эвакуировать тела иностранных туристов. Группа экстремалов отправилась в горы без гида и покорила высоту более чем в пять тысяч метров, однако в какой-то момент нескольким участникам восхождения стало плохо.
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