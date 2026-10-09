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Юрий Золотарев

ДАВИТЬ бандеровскую сволочь, пока она не завоет и не запросит пощады! Только ЭТО будет означать, что в бандеросне начинает просыпаться человек. Во всех других случаях - давить и убивать за "херроямслава"!! НЕлюдям не место на нашей Планете!