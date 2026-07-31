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Аргументы недели

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Маск заявил о поддержке республиканской партии США

Маск заявил о поддержке республиканской партии США

В программном интервью британскому журналу The Economist миллиардер выступил с жесткой критикой Демократической партии США и, по данным СМИ, активно включился в финансирование избирательной кампании республиканцев перед ноябрьскими выборами в Конгресс.

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