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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жильцы многоквартирных домов живут с затопленными нечистотами подвалами в алтайском селе

Жильцы многоквартирных домов живут с затопленными нечистотами подвалами в алтайском селе

Проблему не могут устранить почти год В селе Рыбное жители многоквартирных домов 11 месяцев живут с затопленными нечистотами подвалами, сообщает телеканал "Вести Алтай".

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