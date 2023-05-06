Немецкая компания Manhart показала 730-сильный кроссовер BMW X5 M

Ателье славится своими проектами на базе автомобилей BMW и в новой работе компания не стала изменять традиции — воспользовавшись премьерой рестайлингового кроссовера BMW X5 в его топовой версии M, тюнеры превратили машину в Manhart MHX5 700.
Ателье славится своими проектами на базе автомобилей BMW и в новой работе компания не стала изменять традиции — воспользовавшись премьерой рестайлингового кроссовера BMW X5 в его топовой версии M, тюнеры превратили машину в Manhart MHX5 700.
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