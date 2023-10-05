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ФСБ и Росгвардия опробуют новейшую гранату для защиты от управляемых ракет РДГ-У

ФСБ и Росгвардия опробуют новейшую гранату для защиты от управляемых ракет РДГ-У

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Росгвардия проведут опытную эксплуатацию новейшей унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У, которая позволяет укрыть военнослужащих и технику от удара высокоточных управляемых ракет.

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